الإرهاب : للمسيحي و اليهودي : ورقة جنون , أما الأرهاب للمسلم , فهو وصمة ابدية - هاله ابوليل

2020/10/30 | 19:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#هاله_ابوليل الإرهاب الديني الإرهاب المسيحي مقابل الإرهاب اليهودي مقابل الارهاب الأسلامي لماذا يوصم المسلمين بالإرهاب , في حين تنقذ ورقة الجنون الإرهابي اليهودي والمسيحيبعد مقتل المدرس الفرنسي الذي عرض رسوما كاريكاتيرية للنبي محمد صلى الله عليه وسلم على طلابه مستفزا اياهم مما جعل طالبا شيشانيا , سمع بما فعله معلم التاريخ والجغرافيا, فتربص له واقدم بكل ما يملك من غباء على قطع راسه ,وذلك ب ......





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