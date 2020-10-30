تتمة شهداء الإحتلال الأسدي للبنان - 3 -على جدار ثورتنا السورية رقم : 306 - جريس الهامس

2020/10/30 | 19:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جريس_الهامس تتمة أسماءضحايا الإحتلال الأسدي للبنان 3-- على جدار الثورة السورية رقم: 306 هذا غيض من فيض من ضحايا إحتلال النظام الأسدي الإيراني للبنان بموافقة إسرائيل وأمريكا بعد حرب تشرين - التحريكية- وتحت راية قوات الردع العربية ..بعد إغتيال داني شمعون إبن الرئيس السابق وعائلته بطريقة همجية عام 1990 منح اليمين اللبناني عاطفة وتأييدا رغم مسؤولية الجميع في كارثة لبنان وخصوصاٌ الإحتلال الأسدي الذي إستبا ......





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