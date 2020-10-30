الاستخبارات تطيح بمنفذي جريمة جسر البوفراج في الانبار

2020/10/30 | 19:40 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وكالة الاستخبارات، اليوم الجمعة، القبض على ستة إرهابيين منفذي جريمة تفجير العجلة المفخخة قرب جسر البوفراج في محافظة الانبار.

وقالت الوكالة في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، انه “تنفيذا لتوجيهات وزير الداخليه المحترم وبتاريخ ٢٠٢٠/١٠/٢٢ انفجرت عجلة مفخخة قرب جسر البو فراج بمحافظة الانبار وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل من مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات الانبار”، مبينة انه “بعد تكثيف الجهد الاستخباري ومقاطعة المعلومات تم تحديد هويات وأماكن تواجد منفذي تلك الجريمة”.

واضافت الوكالة، انه “بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بمحافظة السليمانية تمت الإطاحة بهم وهم كل من الارهابي المكنى ابو هاجر الاميرالعسكري فيما يسمى ولاية الانبار وهو من قام بجلب العجلة من صحراء الانبار الى مكان التفجير وقام بتفجيرها، والارهابي ابو آية احد عناصر المفارز الامنية لما يسمى ولاية الأنبار والذي قام باستطلاع مكان تفجيرالعجلة والمسؤول عن نقلهم بعد تنفيذالعمليات والارهابي المكنى ابو عبد الله وهو المسؤول عن تنقل الارهابيين بين محافظتي الأنبار والسليمانية و الارهابي ابوعزيز وهو المسؤول عن تزويد الارهابيين بتحركات القوات الأمنية و الارهابي ابوجعفر وهو منسق تحركاتهم داخل القضاء وإيصال المعلومات لهم و الارهابي ابوناصر وهو مسؤول الدعم اللوجستي ويقوم بإدارة الأمور في محافظة السليمانية”.

واوضح، انه “من خلال التحقيقات الأولية معهم اعترفوا بأنتمائهم لعصابات داعش الإرهابية، وهم من نفذو عملية تفجير العجلة بالتاريخ والمكان اعلاه وكذلك اشتركو بعدة عمليات إرهابية أخرى ضد القوات الأمنية و المواطنين اثناء سيطرة داعش الارهابي قبل عمليات التحرير.



وبعدالتحريرايضا حيث تم القبض على ثلاثة منهم في السليمانية والثلاثة الاخرين في محافظة الانبار، حيث تم ايداعهم التوقيف لإستكمال التحقيق وللأتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم”.

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