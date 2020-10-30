تعرف على أسباب الخلاف بين محمد بين سلمان وسعد الجبري

2020/10/30 | 19:55 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة/ منى شعلان/ انشغل الرأى العام السعودي خلال الساعات القليلة الماضية،بطلب الاستدعاء التي أرسلته محكمة واشنطن ، إلى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ، عبر تطبيق واتساب الشهير ، في الدعوى القضائية التي رفعها المستشار الأمني السعودي السابق سعد الجبري ضده ، متهمًا فيها الأمير بمحاولة اغتياله.



الخلاف بين سلمان والجبري ويعود الخلاف […]

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