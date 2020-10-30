الشفاء “ينتفض” بوجه إصابات كورونا في الكرخ خلال 24 ساعة

2020/10/30 | 19:57 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق – بغداد

الموقف الوبائي لدائرة صحة الكرخ مع اعداد و عناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فايروس كورونا المستجد مع اعداد الشفاء والوفيات لغاية الساعة العاشرة من ليلة البارحة والمعلن عنها اليوم:

عدد الاصابات 470 موزعة كالآتي:

أبو دشير ———–4

أبو غريب ———-34

الإسكان————1

الاعلام————25

البياع————-6

التاجي————9

التاجيات———–1

الحرية————27

الخطيب———–1

الدورة————58

الدولعي———–3

الرحمانية ———-2

السيدية ———–16

الشالجية———–1

الشعلة————34

الطارمية———–10

العامرية————6

العطيفية ———–5

العلاوي————1

الغزالية————12

القادسية———–14

الكاظمية ———–26

المحمودية———33

المنصور ———–31

المواصلات———1

الوشاش————2

اليرموك————5

جكوك————-1

حي الجامعة——–4

حي الجهاد———21

حي الخضراء——–7

حي العامل———35

حي العدل ———-16

شارع حيفا———-1

كرادة مريم———-1

سكنة جانب الرصافة —–13

محافظة البصرة———1

محافظة ذي قار ———1

محافظة بابل ———–1

الشفاء:

603

الوفيات:

2

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