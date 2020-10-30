2020/10/30 | 20:01 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريراصدرت وزارة المالية، توضيحًا حول التأخير الذي حصل في صرف رواتب شهر تشرين الأول/أكتوبر، والتأخير الذي سبقه كذلك في شهر أيلول/سبتمبر الماضي.

قالت المالية إن مديونية العراق في الوقت الحاضر ليست مفرطة مقارنة بحجم اقتصاده

وأكدت المالية في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، أن "الإيرادات الحالية للحكومة، في ظل انخفاض أسعار النفط والتزام العراق بقرارات أوبك المتعلقة بتخفيض الإنتاج النفطي، غير كافية لمواجهة النفقات الجارية للحكومة، في الوقت الحالي تقل عائدات النفط الشهرية عن 50٪ من النفقات الجارية للحكومة"، متوقعة أن "يستمر هذا الوضع في المستقبل القريب".

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وأضاف البيان أنه "لمعالجة الاختلالات الهيكلية في المالية العامة، شرعت وزارة المالية في برنامج من ثلاثة محاور لمعالجة القضايا قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى التي تؤثر على الاقتصاد العراقي".

وتابع، "بالنسبة إلى الفترة القصيرة جدًا، من الآن وحتى نهاية عام 2020، لا ترى وزارة المالية أي خيار سوى اللجوء إلى قروض قصيرة الأجل من البنوك الحكومية، والتي سيتم خصمها بعد ذلك من البنك المركزي".

وأشارت المالية إلى أن "جميع الخيارات الأخرى، مثل زيادة الإيرادات من الجمارك أو الضرائب أو الجبايات من قطاع الكهرباء، ببساطة غير ممكنة على المدى القصير، علاوة على ذلك، على الرغم من ضرورة ترشيد وتفعيل توليد الإيرادات الأخرى غير النفطية، فإن مثل هذه الإجراءات لن تعوض، على المدى القصير، عن النقص في عائدات النفط، بالنظر إلى هيكل اقتصادنا".

وأكد البيان أن "جميع الإجراءات الأخرى المتعلقة بإدارة كشوف رواتب القطاع العام تتطلب موافقة تشريعية قبل أن تُترجم إلى تخفيضات في الإنفاق أو توليد إيرادات".

واشارت وزارة المالية إلى بعض القضايا التي وصفتها بـ"الهامة" كما يلي:

أولًا - لا تسعى الوزارة إلى زيادة الدين العام إلا إذا كان ذلك ضروريًا، وتكون خدمتها مستدامة.



مديونية العراق في الوقت الحاضر ليست مفرطة مقارنة بحجم اقتصاده.



نمت المديونية العامة في العالم بشكل هائل خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، لمعالجة العواقب السلبية لجائحة كورونا.



على الصعيد العالمي، يقترب الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من 100٪. في العراق لا يزال أقل من 75٪ من الناتج المحلي الإجمالي.



ومع ذلك ، فإن وزارة المالية تدرك الحاجة إلى توخي الحيطة في طريقة تمويل العجز في المالية العامة.

ثانيًا - كانت وزارة المالية منفتحة وشفافة فيما يتعلق بحالة المالية العامة وأصدرت معلومات دقيقة وفي الوقت المناسب عندما طلبها مجلس النواب.



تدرك الوزارة المخاوف التي يمكن أن تنشأ نتيجة التأخير في الوفاء بالتزامات الإنفاق الحكومي.



يختلف الوضع اليوم اختلافًا جوهريًا عن الفترات السابقة عندما تعرضت المالية العامة لضغوط نتيجة انخفاض عائدات النفط.



لم ينمو الإنفاق العام بسرعة في السنوات الخمس الماضية فحسب، بل إن الانخفاض في إنتاج النفط وأسعاره كان أطول وأعمق من الفترات السابقة ، في ظل اقتصاد عالمي صعب.

ثالثا - طلبت وزارة المالية من مجلس النواب تخويلها اقتراض 41 تريليون دينارلما تبقى من السنه الحاليه لمواجهة العجز في تمويل مدفوعات الرواتب والتقاعد ومستحقات عام 19 وعام 20 ونفقات الأخرى والمشاريع الاستثمارية.

وأوضحت الوزارة بحسب البيان أنها "تخطط وزارة المالية لإدخال إصلاحات كبيرة تؤثر على المالية العامة في موازنة 2021.



إذا تمت الموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء ومجلس النواب ، فإننا نعتقد أنها ستشكل الأسس لمعالجة قضايا الاقتصاد على المدى المتوسط ​​وترشيد المالية العامة خلال الفترة من 2021 إلى 2023".

وأكدت المالية أنها "لعبت دورًا أساسيًا في قيادة الفريق الذي وضع الورقة البيضاء.



وتهدف هذه إلى تحليل المشاكل الهيكلية التي تؤثر على الاقتصاد العراقي وتقديم حلول مفصلة لحلها، يهدف برنامج الإصلاح هذا إلى إعادة توجيه محاور الاقتصاد العراقي.



سيتطلب برنامج الإصلاح قدرًا كبيرًا من العمل التشريعي والمؤسسي ولا يمكن تنفيذه دون دعم مجلس النواب".

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