القبض على مجموعة إرهابية فجرت عجلة مفخخة في الأنبار

2020/10/30 | 20:01 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد – واع

أعلنت وكالة الاستخبارات، اليوم الجمعة، القبض على ستة إرهابيين من منفذي جريمة تفجير العجلة المفخخة قرب جسر البوفراج بمحافظة الأنبار .

وقالت الوكالة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن: بتاريخ 22 / 10/ 2020انفجرت عجلة مفخخة قرب جسر البو فراج بمحافظة الأنبار، والتي تم على الفور تشكيل فريق عمل من مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات الأنبار تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية عثمان الغانمي".

وأضافت انه" تم تحديد هويات وأماكن تواجد منفذي تلك الجريمة بعد تكثيف الجهد الاستخباري ومقاطعة المعلومات وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بمحافظة السليمانية و الإطاحة بهم وهم كل من الإرهابي المكنى ابو هاجر الأميرالعسكري فيما يسمى ولاية الأنبار وهو من قام بجلب العجلة من صحراء الأنبار الى مكان التفجير وقام بتفجيرها الإرهابي ابو آية أحد عناصر المفارز الأمنية لمايسمى ولاية الأنبار والذي قام باستطلاع مكان تفجير العجلة والمسؤول عن نقلهم بعد تنفيذ العمليات و الإرهابي المكنى ابو عبدالله وهو المسؤول عن تنقل الإرهابيين بين محافظتي الأنبار والسليمانية و الإرهابي ابوعزيز وهو المسؤول عن تزويد الإرهابيين بتحركات القوات الأمنية و الإرهابي ابوجعفر وهو منسق تحركاتهم داخل القضاء وإيصال المعلومات لهم و الإرهابي ابوناصر وهو مسؤول الدعم اللوجستي ويقوم بإدارة الأمور في محافظة السليمانية ".

وأشارت الى ان " التحقيقات الأولية معهم اعترفوا بانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية، وهم من نفذ عملية تفجير العجلة بالتاريخ والمكان أعلاه وكذلك اشتركوا بعدة عمليات إرهابية أخرى ضد القوات الأمنية والمواطنين اثناء سيطرة داعش الإرهابي قبل عمليات التحرير".

وتابعت انه "تم القبض على ثلاثة منهم في محافظة السليمانية والثلاثة الآخرين في محافظة الأنبار، وتم إيداعهم التوقيف لاستكمال التحقيق ولاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".

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