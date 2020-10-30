2020/10/30 | 20:01 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أصدر مكتب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، تعميماً فورياً إلى الوزارات كافةـ والجهات غير المرتبطة بوزارة، فضلا عن المحافظات، بشأن عملية التسجيل البايومتري لبطاقات الناخبين. وتظهر وثيقة التعميم الصادرة بتاريخ السادس والعشرين من الشهر الجاري، وحصل عليها "ناس"، (30 تشرين أول 2020)، مخاطبة مكتب رئيس مجلس الوزراء للجهات المذكورة من أجل إلزام الموظفين بعملية التسجيل البايومتري.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحكومة تصدر توجيهاً ’إلزامياً’ لموظفي الدولة يتعلق بالبطاقات البايومترية) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحكومة تصدر توجيهاً ’إلزامياً’ لموظفي الدولة يتعلق بالبطاقات البايومترية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).