بريطانيا تسجل أكثر من 24 ألف إصابة بمرض

2020/10/30 | 20:03 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} سجلت بريطانيا يوم الجمعة، 24405 حالة إصابة جديدة بمرض "كوفيد-19" خلال اليوم الأخير.

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