القبض على ستة إرهابيين نفذوا جريمة تفجير العجلة المفخخة قرب جسر البوفراج في الانبار

2020/10/30 | 20:06 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ القت وكالة الاستخبارات، القبض على ستة إرهابيين نفذوا جريمة تفجير العجلة المفخخة قرب جسر البوفراج بمحافظة الانبار.وذكرت وكالة الاستخبارات في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء/ نينا/ نسخة منه:" بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/٢٢ انفجرت عجلة مفخخة قرب جسر البو فراج بمحافظة الانبار وبناء على توجيهات وزير الداخلية تم تشكيل فريق عمل من مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات الأنبار وبعد تكثيف الجهد الاستخباري ومقاطعة المعلومات تم تحديد هويات وأماكن تواجد منفذي تلك الجريمة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بمحافظة السليمانية تمت الإطاحة بهم وهم كل من الارهابي المكنى ابو هاجر الاميرالعسكري فيما يسمى ولاية الأنبار وهو من قام بجلب العجلة من صحراء الأنبار إلى مكان التفجير وقام بتفجيرها الأرهابي ابو آية احد عناصر المفارز الامنية لمايسمى ولاية الأنبار والذي قام باستطلاع مكان تفجيرالعجلة والمسؤول عن نقلهم بعدتنفيذالعمليات و الارهابي المكنى ابو عبدالله وهو المسؤول عن تنقل الارهابيين بين محافظتي الأنبار والسليمانية و الارهابي ابوعزيز وهو المسؤول عن تزويد الارهابيين بتحركات القوات الأمنية و الارهابي ابوجعفر وهو منسق تحركاتهم داخل القضاء وإيصال المعلومات لهم و الارهابي ابوناصر وهو مسؤول الدعم اللوجستي ويقوم بإدارة الأمور في محافظة السليمانية ".وأضافت:" انه من خلال التحقيقات الأولية معهم اعترفوا بأنتمائهم لعصابات داعش الإرهابية، وهم من نفذ عملية تفجير العجلة بالتاريخ والمكان وكذلك اشتركوا بعدة عمليات إرهابية أخرى ضد القوات الأمنية و المواطنين اثناء سيطرة داعش الارهابي قبل عمليات التحرير.



وبعدالتحرير ايضا حيث تم القبض على ثلاثة منهم في السليمانية والثلاثة الاخرين في محافظة الانبار"./انتهى7

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