الأردن يسجل 3921 اصابة جديدة بفيروس كورونا و32 وفاة

2020/10/30 | 20:06 - المصدر: وكالة نينا

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عمان/نينا/أعلنت وزارة الصحة الأردنية عن تسجيل 3921 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بالاردن اليوم، وهو اعلى رقم يسجل بالمملكة، ليرتفع معها اجمالي الاصابات التي سجلت في البلاد الى 69306 حالة.كما اعلنت الصحة الأردنية في موجز صحفي عن تسجيل 32 حالة وفاة، ليصل اجمالي الوفيات التي سجلت بالمملكة منذ انتشار الوباء الى 772 وفاة.وأشارت إلى أن عدد الحالات التي ادخلت اليوم للعلاج في المستشفيات بلغ 224 حالة، فيما غادر 92 مصابا بعد التماثل للشفاء.ولفت الصحة الأردنية إلى أن العدد الإجمالي للحالات التي تتلقى العلاج في المستشفيات حاليا بلغ 1346 حالة، بينما يخضع بقية المصابين للعزل المنزلي، داعية المواطنين الى اتباع معايير السلامة والوقاية وارتداء الكمّامات وعدم إقامة التجمعات في ظل التزايد الكبير بعدد الاصابات المحلية بالفيروس./انتهى

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