2020/10/30 | 20:06 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/نينا/ اعلنت وزارة الصحة التركية مقتل ستة اشخاص واصابة اكثر من ٢٠٠ شخص بالهزات التي ضربت ساحل ازمير جنوب شرق تركيا في حصيلة اولية .وذكرت الوزارة ان الهزات تسببت ايضا بتدمير عشرات البنايات ./انتهى7

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل ستة اشخاص واصابة اكثر من ٢٠٠ شخص بهزات أرضية ضربت ساحل ازمير جنوب شرق تركيا) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل ستة اشخاص واصابة اكثر من ٢٠٠ شخص بهزات أرضية ضربت ساحل ازمير جنوب شرق تركيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).