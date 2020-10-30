حلم ليلة صيف عجيبة.. و اتفاق أبراهام .! - محمد عبد الشفيع عيسى

2020/10/30 | 20:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_عبد_الشفيع_عيسى رأيت فيما يرى النائم "حلم ليلة صيف" على غرار تسمية وليم شكسبير لإحدى مسرحياته الشهيرة، أن الحال صار غير الحال، و أن النخب الثقافية والاجتماعية والسياسية العربية غبر النخب..و أن الواقع الدولى والعربى والمحلى غير الواقع .



فإذا بي أنتفض غضباً من هول "الكوابيس" وأضغاث الأحلام أثناء النوم العميق، لأقول ما لا يقال، فكان هذا المقال العجيب .



رأيت أننى أكتب تحت عوان (استحقاقات فلسطين والعرب المؤجلة؛ ......





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