قمر ... ودخول السنة في النجف ... - ذياب مهدي محسن

2020/10/30 | 20:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#ذياب_مهدي_محسن قمر ..



ودخول السنة في النجف "لا شيء أجمل من حلم يصادفه القدر فيتحقق" حينما كانت النجف نجفنا، في فصل الربيع وحينما يتساوى الليل مع النهار في يوم 21 من آذار في كل عام يوم عيد الشجرة، النوروز، عيد دخول السنة وهذا العيد جذوره بابلية يسمى عيد جز الصوف، والفرس جعلوه زرادشتيا ، سنده بدر ، والكرد لمصادفته مع أنتفاضة كاوه الحداد اتخذوه عيدا قوميا ، أما عراقيا نعرفه بعيد دخول السنة ...



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