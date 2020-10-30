بيع 3 اطنان من العسل في السليمانية

2020/10/30 | 20:20 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن المتحدث باسم مهرجان العسل الخامس، يوم الجمعة، عن بيع 3 اطنان من العسل خلال 4 ايام.

وكان مهرجان العسل الخامس قد انطلق قبل 4 ايام بمدينة السيمانية بمشاركة نحو 40 نحالا.

ونقلت فضائية شعب كوردستان عن رزكار حمد نائب المدير العام لزراعة السليمانية قوله: ان وزارة الزراعة تحظر استيراد العسل منذ عامين، دعما للمنتوج المحلي، موضحا، ان الانتاج المحلي للعسل في محافظة السليمانية يبلغ 400 ـ 500 طن سنويا.

واضاف: ان نسبة 55% من العسل في اقليم كوردستان ينتج بمحافظة السليمانية.

وبحسب احصائية جميعة النحالين في اقليم كوردستان، هناك نحو 150 الف من صناديق النحل، فيما اجمالي الانتاج للعام الجاري 600 ـ 700 طن.

PUKmedia عن فضائية شعب كوردستان‌

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