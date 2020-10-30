كركوك .. وفاة الصحفي اوميد عبدالرحمن


كركوك .. وفاة الصحفي اوميد عبدالرحمن
2020/10/30 | 20:20 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- وافت المنية يوم الجمعة، الصحفي اوميد عبدالرحمن عضو الهيئة العامة في فرع كركوك  لنقابة صحفيي كوردستان اثر جلطة دماغية .

يذكر ان الصحفي الراحل اوميد عبدالرحمن عمل مصمما  في العديد من الصحف والمجلات الكوردية  التي صدرت في مدينة كركوك .

PUKmedia رزكار شواني / كركوك

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