2020/10/30 | 20:20 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- وافت المنية يوم الجمعة، الصحفي اوميد عبدالرحمن عضو الهيئة العامة في فرع كركوك لنقابة صحفيي كوردستان اثر جلطة دماغية .
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يذكر ان الصحفي الراحل اوميد عبدالرحمن عمل مصمما في العديد من الصحف والمجلات الكوردية التي صدرت في مدينة كركوك .
PUKmedia رزكار شواني / كركوك
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كركوك .. وفاة الصحفي اوميد عبدالرحمن ) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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