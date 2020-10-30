أثناء تأدية واجبه الإنساني في معالجة المرضى، طبيب ايزيدي يصاب بفيروس كورونا

2020/10/30 | 20:21 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – حسام الشاعر قبل أيام تم تأكيد إصابة الطبيب “ارسلان قيدار” احد اهم عناصر حملة (نحن هنا) التطوعية بفايروس كورونا؛ اثناء معالجته لمرضى كورونا في بعشيقة وبحزاني.د.ارسلان، احد اعضاء نحن هنا الطوعي، يوجه رسالة الى مجتمعه ويقول “في الايام القليلة الماضية كانت حياتي على المحك ولا زلت لحد اللحظة اعاني، وكل …

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