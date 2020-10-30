حصيلة الاصابات بفيروس كورونا تتجاوز الـ 45 مليونا في العالم

2020/10/30 | 20:21 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أفاد إحصاء لجامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، الجمعة، بأن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) على مستوى العالم منذ بداية الجائحة تخطى حاجز الـ45 مليون حالة.

وبحسب الاحصاء المنشور، اليوم (30 تشرين الاول 2020)، أنه "اعتبارا من اليوم الجمعة، وصلت الحصيلة الإجمالية للإصابات بالفيروس عالميا إلى 45 مليون و83 ألفا و87 إصابة، في حين بلغ عدد الوفيات من جراء الإصابة بالفيروس على مستوى العالم مليون و182 ألفا و28 حالة وفاة".

واضاف، أن "المتماثلين للشفاء من الجائحة حتى اليوم بلغوا (30.333.483) مصابا".





وتأتي هذه الزيادة بعد تسجيل العديد من دول العالم قفزة في أعداد الإصابات إثر التهاون بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا، فضلا عن إنهاء حالة الإغلاق للعديد من المؤسسات، والأسواق، ووسائل النقل المكتظة.

ا.ح

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