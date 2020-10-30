ديالى تعلن حجم “العجز السكني” في اكبر مدنها وتؤكد: 10 الاف طلب للحصول على قطعة ارض

2020/10/30 | 20:23 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ ديالى

كشف مسؤول حكومي في ديالى،الجمعة، عن حجم العجز السكني في اكبر مدن المحافظة.

وقال قائممقام قضاء بعقوبة عبدالله الحيالي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” بعقوبة اكبر مدن ديالى من ناحية الكثافة السكانية لافتا الى ان عدد السكان شهد ارتفاع كبير في العقدين الماضيين ووصل الى اكثر من 300 الف نسمة ”

واضاف الحيالي،ان” حجم العجز السكني في بعقوبة يصل الى 20 الف وحدة سكنية ما يظهر حجم الازمة الخانقة لافتا الى وجود 10 الاف طلب رسمي من قبل شرائح مختلفة للحصول على قطعة ارض للبناء في بعقوبة وهم بالانتظار منذ سنوات طويلة لشحة الاراضي المتوفرة التي لايمكن ان تلبي حاجة الجميع”.

واشار الحيالي الى ان” العجز السكني دفع الى بروز عمليات تجريف واسعة للاراضي والبساتين الزراعية في السنوات الماضية وهذا امر سلبي اثر كثيرا على الاحزمة الخضراء مؤكدا ضرور حل ازمة السكن في بعقوبة وبقية مناطق ديالى”.،انتهى 25 ف

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