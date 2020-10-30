2020/10/30 | 20:24 - المصدر: الصحافة المستقلة

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(المستقلة) – حسام الدين جمال – كشفت تقارير صحفية عن وجود منافسة بين ريال مدريد وغريمه برشلونة على ضم الهولندي الشاب رايان جرافينبيرش، لاعب أياكس أمستردام، الملقب بـ”بوجبا الجديد”، تشبيها له بالفرنسي بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد.



وبحسب موقع “ديفينسا سينترال” الإسباني، فإن ريال مدريد لا يزال متمسكا بفلسفته الخاصة في سوق الانتقالات، والمتمثلة في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص منافسة بين ريال مدريد وبرشلونة على “بوجبا الجديد” وكالة الصحافة المستقلة.

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