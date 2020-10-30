الاستخبارات تطيح بالمتورطين في تفخيخ وتفجير سيارة غربي الأنبار

2020/10/30 | 20:32 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

اعلنت وكالة الاستخبارات، الجمعة، القبض على 6 "ارهابيين" من منفذي عملية تفجير العجلة المفخخة قرب جسر (البوفراج) في محافظة الانبار.



وذكرت الوكالة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (30 تشرين الاول 2020)، أنه "تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية وبتاريخ ٢٠٢٠/١٠/٢٢ انفجرت عجلة مفخخة قرب جسر البو فراج بمحافظة الانبار وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل من مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات الانبار وبعد تكثيف الجهد الاستخباري ومقاطعة المعلومات تم تحديد هويات وأماكن تواجد منفذي تلك الجريمة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بمحافظة السليمانية تمت الإطاحة بهم وهم كل من الارهابي المكنى ابو هاجر الاميرالعسكري فيما يسمى ولاية الانبار وهو من قام بجلب العجلة من صحراء الانبار الى مكان التفجير وقام بتفجيرها الارهابي ابو آية احد عناصر المفارز الامنية لما تسمى ولاية الأنبار والذي قام باستطلاع مكان تفجيرالعجلة والمسؤول عن نقلهم بعد تنفيذ العمليات و الارهابي المكنى ابو عبدالله وهو المسؤول عن تنقل الارهابيين بين محافظتي الأنبار والسليمانية والارهابي ابوعزيز وهو المسؤول عن تزويد الارهابيين بتحركات القوات الأمنية و الارهابي ابوجعفر وهو منسق تحركاتهم داخل القضاء وإيصال المعلومات لهم و الارهابي ابوناصر وهو مسؤول الدعم اللوجستي ويقوم بإدارة الأمور في محافظة السليمانية".

واضاف البيان أنه "من خلال التحقيقات الأولية معهم اعترفوا بانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية، وهم من نفذو عملية تفجير العجلة بالتاريخ والمكان اعلاه وكذلك اشتركوا بعدة عمليات إرهابية أخرى ضد القوات الأمنية و المواطنين اثناء سيطرة داعش الارهابي قبل عمليات التحرير، وبعد التحرير ايضا حيث تم القبض على ثلاثة منهم في السليمانية والثلاثة الاخرين في محافظة الانبار".

واكد البيان "ايداع المعتقلين التوقيف لاستكمال التحقيق ولاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".

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