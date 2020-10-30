انتكاسة لدارسة ثانية حول لقاح مضاد لكوفيد-19

2020/10/30 | 20:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- للمرة الثانية، أوقفت دراسة كانت تختبر لقاحا تجريبيا للأجسام المضادة لكوفيد-19 مؤقتا من أجل التحقيق في مشكلة سلامة محتملة لمرضى بمستشفى.

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