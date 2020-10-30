القبض على متهمين اثنين بتحرير صك من دون رصيد

2020/10/30 | 20:34 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اعلنت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة القبض على متهمين اثنين بتحرير صك بدون رصيد في محافظة البصرة.

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