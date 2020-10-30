2020/10/30 | 20:36 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفع عدد منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة للأسبوع السادس على التوالي، بينما تراجعت منصات الغاز الطبيعي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشركات الأمريكية تُضيف 10 منصة للتنقيب عن النفط) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشركات الأمريكية تُضيف 10 منصة للتنقيب عن النفط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).