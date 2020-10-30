محدث.. الأسهم الأوروبية تسجل خسائر أسبوعية وشهرية تتجاوز 5%

2020/10/30 | 20:36 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: غلب الارتفاع مؤشرات الأسهم الأوروبية في نهاية تعاملات اليوم الجمعة، بعد بيانات اقتصادية، لكنها سجلت خسائر أسبوعية وشهرية بأكثر من 5 بالمائة.

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