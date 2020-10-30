القبض على متهمين اثنين لتحريرهم صك بدون رصيد في البصرة

2020/10/30 | 20:41 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، اليوم الجمعة، القبض على متهمين اثنين بتحرير صك بدون رصيد في محافظة البصرة.

وقالت الوكالة في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، انه “تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية عثمان الغانمي ووكيل الوزارة لشؤون الشرطة الفريق عماد محمد محمود وباشراف قائد شرطة محافظة البصرة تكمنت مفارز مركز شرطة المعقل التابع لقسم شرطة البلدة الثانية من القبض على متهمين اثنين صادر بحقهما امر قبض لتحريرهم صك بدون رصيد وفق أحكام المادة ٤٥٩ النصب والاحتيال”.

واضاف البيان، انه “تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما واحالتهما للقضاء”.

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