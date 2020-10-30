بيان حكومي بشأن تأخّر دفع رواتب الموظفين

2020/10/30 | 20:48 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت وزارة المالية، الجمعة، بياناً

بشأن تأخير دفع رواتب شهر تشرين الأول

الحالي، وفيما أشارت إلى أن الإيرادات

الحالية غير كافية لمواجهة النفقات

الجارية، أكدت عدم وجود خيار أمام

الحكومة سوى اللجوء إلى

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