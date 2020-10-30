العراق يسجل اكثر من 470 الف اصابة بكورونا منذ بدء الجائحة

2020/10/30 | 20:48 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة، الجمعة، عن الموقف

الوبائي الخاص بفيروس كورونا في

العراق، مشيرة إلى تسجيل 2878 إصابة جديدة

بالفيروس، فيما تجاوز عدد الاصابات

الكلية 470 الف اصابة منذ بدء الجائحة.

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