بالصور.. انطلاق مهرجان الزهور في السليمانية

2020/10/30 | 20:51 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انطلق يوم الجمعة مهرجان الزهور الاول، وذلك بحدائق " بارك آزادي" في مدينة السليمانية.

المهرجان شهد آلاف من شتلات الزهور الجميلة والغريبة، بحضور جمهور كبير من عشاق الزهور.

PUKmedia

بعدسة: دانا حمه غريب‌

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