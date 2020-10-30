يوفنتوس يعلن رسميا شفاء كريستيانو رونالدو من كورونا‎

2020/10/30 | 20:52 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أعلن نادي يوفنتوس رسميا الجمعة، تعافي المهاجم والجناح البرتغالي كريستيانو رونالدو، من فيروس كورونا الذي أصابه هذا الشهر، منذ حوالي أسبوعين.

وقال النادي الإيطالي في بيان، اليوم، (30 تشرين الأول 2020)، أن كريستيانو رونالدو أصبح معافى تماما من فيروس كورونا.

وأكد يوفنتوس أن الفحوصات التي خضع لها البرتغالي كريستيانو رونالدو أكدت سلبية نتيجة كورونا، بعد عناء خلال الأسبوعين الماضيين.

بيانيُعلن نادي يوفنتوس عن تعافي @Cristiano من عدوى فيروس كورونا بعد أن خضع لمسحة، والتي جاءت سلبية لينتهي بذلك فترة العزل والتي استمرت 19 يومًا pic.twitter.com/Ftn4jsoU6e

— JuventusFC (@Juventusfcar) October 30, 2020

ونشر البرتغالي كريستيانو رونالدو منشورا عبر حساباته الشخصية الرسمية، ظهر اليوم الجمعة، وطمأن رونالدو عشاقه على حالته الصحية خلال هذا المنشور الذي كتب عليه أنه يعيش حالة صحية جيدة للغاية في الوقت الحالي.

kaizen philosophy👍 pic.twitter.com/wk2pnfXve6

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) October 30, 2020

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