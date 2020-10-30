اعتقال منفذي جريمة تفجير عجلة مفخخة في الأنبار (صورة)

2020/10/30 | 20:52 - المصدر: NRT عربية

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أعلنت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية، الجمعة، اعتقال 6 "إرهابيين" منفذي جريمة تفجير عجلة مفخخة بمحافظة الأنبار في (22 تشرين الأول الجاري)، مبينة انه تم القبض على 3 منهم في السليمانية والـ3 الآخرين في الأنبار، وقد اتخذت بحقهم الاجراءات القانونية اصوليا.

وقالت وكالة الاستخبارات في بيان تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي" نسخة منه اليوم، (30 تشرين الأول 2020)، انه "تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية، في ملاحقة العناصر الإرهابية وبعد أن انفجرت عجلة مفخخة قرب جسر البو فراج بمحافظة الانبار في 22 تشرين الاول الجاري، تم تشكيل فريق عمل من مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات الانبار وبعد تكثيف الجهد الاستخباري ومقاطعة المعلومات تم تحديد هويات وأماكن تواجد منفذي تلك الجريمة، وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بمحافظة السليمانية تمت القبض عليهم".

وأوضح البيان، ان المتهمين "هم الارهابي المكنى ابو هاجر الامير العسكري فيما يسمى ولاية الانبار، وهو من قام بجلب العجلة من صحراء الانبار الى مكان التفجير وقام بتفجيرها الارهابي ابو آية احد عناصر المفارز الامنية لما يسمى ولاية الأنبار، والذي قام باستطلاع مكان تفجير العجلة والمسؤول عن نقلهم بعد تنفيذ العمليات، والارهابي المكنى ابو عبدالله وهو المسؤول عن تنقل الارهابيين بين محافظتي الأنبار والسليمانية، والارهابي ابو عزيز وهو المسؤول عن تزويد الارهابيين بتحركات القوات الأمنية، والارهابي ابوجعفر وهو منسق تحركاتهم داخل القضاء وإيصال المعلومات لهم، والارهابي ابو ناصر وهو مسؤول الدعم اللوجستي ويقوم بإدارة الأمور في محافظة السليمانية".

وأضاف، انه "من خلال التحقيقات الأولية معهم اعترفوا بتنفيذ عدد من العمليات إلارهابية أخرى ضد القوات الأمنية والمواطنين اثناء سيطرة داعش الارهابي قبل وبعد عمليات التحرير، كما تم القبض على 3 من المتهمين في السليمانية و3 آخرين محافظة الانبار، وقد اتخذت بحقه الاجراءات القانونية اصوليا".

وكانت خلية الاعلام الامني، اعلنت الجمعة، (23 تشرين الأول 2020)، أن تفجير العجلة المفخخة في الأنبار لم يسجل أي خسائر تذكر.

وقالت الخلية في بيان مقتضب، أن "عجلة مفخخة انفجرت في ساعة متأخرة من ليل أمس بالقرب من الجسر الفلسطيني في الأنبار"، مبينة أن "الانفجار لم يتسبب في خسائر تذكر".

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