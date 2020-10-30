حمد بن جاسم ينتقد ماكرون : انظر كيف اكتسبت رئيسة وزراء نيوزيلندا الاحترام

2020/10/30 | 20:54 - المصدر: الصحافة المستقلة

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انتقد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري السابق تعامل الرئيس الفرنسي مع الأحداث التي تشهدها بلاده، وقارن بين مواقف ماكرون، وتعامل رئيسة وزراء نيوزيلندا مع حادثة المسجدين، وكيف اكتسبت احترام المسلمين.

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