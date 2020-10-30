العبادي يرفض سياسة الحكومة بتعاملها مع الملفات العالقة مع إقليم كردستان

2020/10/30 | 20:54 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة /- أكد رئيس إئتلاف النصر حيدر العبادي، رفضه لسياسة الحكومة بتعاملها مع الملفات العالقة مع إقليم كردستان.



وقال العبادي في تصريحات صحفية:” اننا لسنا مع سياسة الحكومة الحالية بتعاملها مع الملفات العالقة مع إقليم كردستان ومنها إتفاق سنجار، اذ نرى فيه غموضاً وتخادماً، وهذا لن يؤسس لعلاقات شفافة وراسخة، ولن يحل المشكلة”.



وأضاف:” يجب […]

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