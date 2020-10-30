الجبهة التركمانية: الدوائر المتعددة خدعة للشعب العراقي

2020/10/30 | 21:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعت الجبهة التركمانية الشعب العراقي إلى عدم الانخداع بقانون الانتخابات الذي صوت عليه مجلس النواب لاحتوائه على تقسيم الدوائر المتعددة فقط دون تلبية بقية المطالب والتعديلات الأخرى.

أوضح رئيس الجبهة أرشد الصالحي بأن الانتخابات المقبلة لن تنجح في تغيير الوجوه في حال عدم تعديل القانون الحالي لاعتماد العد والفرز اليدوي وعلى البطاقة البايومترية، وهذا ما يجب تنبيه وتحذير الشعب العراقي منه.

واكد الصالحي أن القانون الحالي قد أبقى على العد والفرز الالكتروني ولم يعتمد العد والفرز اليدوي، وكذلك أبقى على البطاقة الالكترونية ولم يعتمد البطاقة البايومترية، وهذا خلاف ما طالب به المتظاهرون.

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