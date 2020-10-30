السفارة العراقية لدى أنقرة تخصص الرقم 05368787900 لأبناء الجالية العراقية

2020/10/30 | 21:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت السفارة العراقية في انقرة تضامن العراق مع تركيا في مواجهة الزلزال الذي ضرب مدينة ازمير الساحلية ومحيطه.

وقال السفير العراقي حسن الجنابي في تدوينة، كل التضامن مع الشعب التركي الصديق إثر محنة الزلزال الذي ضرب مدينة إزمير الساحلية ومحيطها.

وتمنى السفير لدى تركيا، السلامة لأبناء الجالية العراقية في منطقة الزلزال، داعيا إلى الاتصال على رقم الطوارئ في حال الحاجة إليه تحت أي ظرف.

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