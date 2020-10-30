تخفيض البنزين المحسن.. خطوة قد تؤدي لتعظيم الاستيرادات لا الإيرادات

2020/10/30 | 21:03 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريرفي خطوة قد تعد "غير مفهومة" ولا سيما للمهتمين بالشأن الاقتصادي في العراق، تستعد وزارة النفط طرح البنزين المحسن بالتسعيرة الجديدة بعد يومين فقط، بتخفيض مبلغ 200 دينار عراقي على اللتر الواحد من البنزين المحسن الذي تبيع الحكومة ملايين اللترات يوميًا على أصحاب العجلات من المواطنين، الأمر الذي قد يخفض الإيرادات الناتجة عن عمليات البيع هذه.

قال خبير اقتصادي إنه انسجامًا مع الورقة البيضاء وتعظيمًا لإيرادات الدولة كان من المفترض بوزارة النفط أن ترفع من سعر البنزين المحسن لا أن تخفضه

وتقول وزارة النفط إنها عمدت إلى هذه الخطوة لـ"تعظيم الإيرادات" بالرغم من تخفيض الأسعار، وربما تراهن الوزارة على زيادة المبيعات بعد تخفيض أسعار البنزين المحسن، الأمر الذي يؤدي لتعظيم الإيرادات، بحسب خطة الوزارة.

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وقال مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية حسين طالب في تصريحات متلفزة، تابعها "ألترا عراق"، إن "تطبيق السعر المخفض الجديد للبنزين المحسن والبالغ 650 دينارًا للتر بدلًا من 850 دينارًا، سيتم مع بداية الشهر المقبل"، مشيرًا إلى أن "خفض سعر البنزين المحسن فيه جنبة اقتصادية تتماشى مع الانخفاض العام في أسعار النفط الخام العالمية".

وأضاف أن "عملية التخفيض ستسهم في تشجيع أصحاب المركبات بالإقبال على المحسن للحصول على منتج كفوء لمركباتهم بأسعار مناسبة بما يحقق زيادة في إيرادات الدولة".

وتابع طالب أن "شركة التوزيع تسعى لتحرير القطاع التوزيعي وفق أسعار النشرة العالمية"، لافتًا إلى أن "جميع المحطات الحكومية جاهزة لتسلُّم وبيع البنزين المحسن والبنزين العادي بينما المحطات الأهلية جاهزة بنسبة 50%".

وربما تعتبر خطة الوزراة ناجحة بجذب المزيد من مستخدمي البنزين العادي الذي يلامس سعر اللتر الواحد منه نحو 450 دينارًا، نحو شراء واستخدام البنزين المحسن ليزيد إيراد الدولة 200 دينار إضافية لكل لتر مباع، إلا أن هذا السيناريو سيكون ناجحًا فيما لو كان البنزين المحسن من إنتاج محلي وليس مستوردًا، بحسب خبراء.

زيادة الاستيرادات..



لا الإيرادات!

واعتبر الخبير وأستاذ الاقتصاد في جامعة البصرة الدكتور نبيل المرسومي، إنه "انسجامًا مع الورقة البيضاء وتعظيمًا لإيرادات الدولة كان من المفترض بوزارة النفط أن ترفع من سعر البنزين المحسن لا أن تخفضه لأنه يمثل بنزين الإغنياء والطلب عليه قليل المرونة".

ويبيّن المرسومي في تدوينة رصدها "ألترا عراق"، إنه "تم تخفيض سعر اللتر للبنزين المحسن من 850 دينارًا إلى 650 دينارًا سعيًا وراء تعظيم الإيرادات وبغض النظر عن مدى صحة هذا التبرير، فإن هذا الإجراء سيؤدي إلى تحويل جزء ولو صغير من الطلب المحلي من البنزين العادي إلى المحسن، غير أن المسألة المثيرة للجدل هو أن البنزين العادي منتج محلي والبنزين المحسن منتج مستورد"، مبينًا أن "العراق استورد بنزين محسن بقيمة 962 مليون دولار خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2019، وعلى ذلك سيؤدي هذا الإجراء إلى تعظيم استيرادات العراق من البنزين المحسن وليس إلى تعظيم الإيرادات".

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