2020/10/30 | 21:03 - المصدر: عين العراق

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الجمعة 30 أكتوبر 2020 | 08:34 مساءً | عدد القراءات : 31

جمال المحمداوي ينتقد تمرير قانون أسس تعادل الشهادات ويؤكد: يخالف الرصانة العلمية ⁨

أنتقد عضو مجلس النواب، النائب جمال المحمداوي، تمرير قانون أسس تعادل الشهادات التي أقره مجلس النواب مؤخرا، فيما أكد أنه لم يصوت لصالح هذا القانون لأنه يخالف الرصانة العلمية للشهادات العليا.

وقال المحمداوي في بيان صحفي إن " تمرير اي قانون في مجلس النواب يحتاج إلى استشارات الجهات التنفيذية التي يجب الأخذ برأيها أو الاستئناس به، لأنها الجهة التنفيذية التي تقوم بتطبيقه، لكن هذا القانون مرر دون الأخذ برأي وزارة التعليم العالي أو الأخذ بملاحظاتها".

واضاف ان " من الملاحظات الجوهرية التي نقدمها على هذا القانون إلغاءه فقرة التأكد من متطلبات الاطروحة من دراسة الدكتوراه ".

وتابع كما أن" القانون استثنى فئات كبيرة جدا من اسس تقييم وتعادل الشهادات منهم الوزراء والنواب والدرجات الخاصة ومنحهم حق الحصول على إجازة دراسية ".

وأشار الى" اعترف القانون بالشهادات عن طريق المراسلة وقلل فترة الاقامة المطلوبة للدراسة الى 4 اشهر غير متصلة ".

وانتقد المحمداوي اكتفاء القانون الجديد بمصادقة الملحقية الثقافية على الشهادة بدون الحاجة لمصادقة وزارة الخارجية من البلد المانح.

ودعا المحمداوي الى الأخذ بتعديل التعليمات الخاصة الصادرة من وزارة التعليم العالي بهذا الشأن لانها كافية وتتيح تعميق مجال لدراسة القانون وعرضه على النقاشات العلمية والاختصاصية

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