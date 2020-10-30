إصابة عنصر في استخبارات الحشد بانفجار في المقدادية

2020/10/30 | 21:05 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أصيب منتسب في استخبارات اللواء 24 بالحشد الشعبي اثر انفجار عبوة لاصقة كانت موضوعة اسفل عجلته في منطقة الهارونية التابعة لقضاء المقدادية بمحافظة ديالى.

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