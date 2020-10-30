2020/10/30 | 21:06 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفادت شبكة NBC بأن المسؤولين الأمريكيين يخشون من أن عمليات انتقامية من اغتيال قائد "فيلق القدس" الإيراني قاسم سليماني قد تطال مسؤولين كبار في البنتاغون داخل الولايات المتحدة.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بعد حادث غامض …البنتاغون يحذر من عمليات انتقامية ثأرا لـ قاسم سليماني وكالة الصحافة المستقلة.

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