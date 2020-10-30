محدث.. الذهب يرتفع عند التسوية لكنه يسجل خسائر للشهر الثالث

2020/10/30 | 21:06 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت أسعار الذهب عالمياً عند تسوية تداولات اليوم الجمعة، مع خسائر العملة والأسهم الأمريكية، لكنها سجلت خسائر للشهر الثالث على التوالي.

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