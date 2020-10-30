مصر والعراق تبحثان مستجدات المشروعات الاقتصادية المشتركة..بينها الربط الكهربائي

2020/10/30 | 21:06 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة - مباشر: أكدت مصر والعراق على ضرورة تحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدين، سواء في إطار آلية التعاون الثنائي، أو من خلال التعاون الثلاثي بين مصر والعراق والأردن، جاء ذلك ضمن جلسة بفعاليات الاجتماع التحضيري للجنة العليا المصرية العراقية …

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