دعمهم ’’ابو ناصر’’ من السليمانية وفجرها ’’ابو آية’’.. الإطاحة بمنفذي تفجير مفخخة جسر البو فراج بالأنبار - عاجل

2020/10/30 | 21:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

اعلنت وكالة الاستخبارات، الجمعة، (30 تشرين الأول، 2020)، القبض على 6 إرهابيين اعترفوا بتفجير سيارة مفخخة قرب جسر البو فراج في محافظة الانبار.

وقالت الوكالة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "بتاريخ 22/10/2020 انفجرت عجلة مفخخة قرب جسر البو فراج بمحافظة الانبار، وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل من مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات الانبار وبعد تكثيف الجهد الاستخباري ومقاطعة المعلومات تم تحديد هويات وأماكن تواجد منفذي تلك الجريمة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بمحافظة السليمانية تمت الإطاحة بهم".

واضاف البيان أن "الإرهابيين هم كل من كل من الإرهابي المكنى ابو هاجر الامير العسكري فيما يسمى ولاية الانبار وهو من قام بجلب العجلة من صحراء الأنبار الى مكان التفجير وقام بتفجيرها الإرهابي ابو آية احد عناصر المفارز الأمنية لما يسمى ولاية الأنبار والذي قام باستطلاع مكان تفجير العجلة والمسؤول عن نقلهم بعد تنفيذ العمليات والإرهابي المكنى ابو عبدالله وهو المسؤول عن تنقل الإرهابيين بين محافظتي الأنبار والسليمانية و الإرهابي ابو عزيز وهو المسؤول عن تزويد الإرهابيين بتحركات القوات الأمنية و الإرهابي ابو جعفر وهو منسق تحركاتهم داخل القضاء وإيصال المعلومات لهم و الإرهابي ابو ناصر وهو مسؤول الدعم اللوجستي ويقوم بإدارة الأمور في محافظة السليمانية".

واضاف البيان أنه "من خلال التحقيقات الأولية معهم اعترفوا بانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية، وهم من نفذوا عملية تفجير العجلة بالتاريخ والمكان اعلاه وكذلك اشتركوا بعدة عمليات إرهابية أخرى ضد القوات الأمنية و المواطنين اثناء سيطرة داعش الإرهابي قبل عمليات التحرير، وبعد التحرير ايضا حيث تم القبض على ثلاثة منهم في السليمانية والثلاثة الاخرين في محافظة الانبار".

ولفت البيان إلى أن "الإرهابيين تم ايداعهم التوقيف لاستكمال التحقيق ولاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".

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