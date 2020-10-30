2020/10/30 | 21:08 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/نينا/ أعلنت إدارة الطوارئ والكوارث التركية ، تعرض غربي البلاد الى زلزال ثان بقوة 5.1 درجات في بحر إيجة قبالة سواحل ولاية آيدن.ونقلت وكالة /الاناضول/ التركية عن إدارة الطورائ قولها:" إن زلزالا ثانيا بقوة 5.1 درجات وقع قرب قضاء قوش أداسي في آيدن".وأضافت أن "الزلزال وقع على عمق 7.73 كيلومترات، ومسافة 20.3 كيلومترا عن "قوش أداسي".وتعرضت ولاية إزمير غربي تركيا في وقت سابق اليوم، الى زلزال بلغت قوته 6.6 درجات على مقياس ريختر./انتهى7

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زلزال ثانٍ بقوة 5.1 درجة يضرب سواحل ولاية آيدين التركية) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (زلزال ثانٍ بقوة 5.1 درجة يضرب سواحل ولاية آيدين التركية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).