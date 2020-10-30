2020/10/30 | 21:10 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة / – أعلنت شركة تويتر عن تقرير أرباحها للربع الثالث من عام 2020، وأكدت ارتفاع متوسط المستخدمين النشطين يوميًا الذين يمكن تحقيق الدخل منهم ​​MDAU إلى 187 مليونًا، مقارنة بـ 185 مليونًا فى الربع الماضى، أى بزيادة مليون مستخدم، رغم توقعات المحللين البالغة 195 مليون mDAU للربع الثالث، ومع ذلك، لا يزال الاتجاه العام […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تويتر تفصح عن ارباحها وتؤكد على ارتفاع متوسط المستخدمين وكالة الصحافة المستقلة.

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