اصابة منتسب بالحشد بانفجارعبوة ناسفة في المقدادية

2020/10/30 | 21:16 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اصيب منتسب في الحشد الشعبي، اليوم الجمعة، بانفجار عبوة لاصقة في قضاء المقدادية بمحافظة ديالى.

وقالت هيئة الحشد الشعبي في بيان تلقت “تقدم”، نسخة منه، ان “منتسبا في استخبارات اللواء 24 بالحشد الشعبي، اصيب اثر انفجار عبوة لاصقة كانت موضوعة اسفل عجلته في منطقة الهارونية التابعة لقضاء المقدادية بمحافظة ديالى”.

واضافت ان “حالة المصاب مستقرة حاليا”.

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