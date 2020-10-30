كريستيانو رونالدو يقهر كورونا

2020/10/30 | 21:18 - المصدر: الصحافة المستقلة

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(المستقلة) – حسام الدين جمال – أعلن نادي يوفنتوس، اليوم الجمعة، تعافي نجمه البرتغالي من الإصابة بفيروس كورونا، بعد ما يزيد عن أسبوعين من إصابته به.



وأصيب رونالدو بفيروس كورونا يوم 13 تشرين الأول/أكتوبر الحالي، أثناء وجوده في معسكر المنتخب البرتغالي، ومنذ ذلك الحين لم يجر أي اختبارا سلبيا قبل اليوم.



وأصدر يوفنتوس بيانا عبر […]

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