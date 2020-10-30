مايا دياب تتحدى رونالدو وتحطم رقما قياسيا في تمرينات البطن – فيديو

2020/10/30 | 21:22 - المصدر: الصحافة المستقلة

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يبدو أن النجمة اللبنانية مايا دياب كسبت الرهان بتحدّي نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي أطلق مبادرة في شهر نيسان/أبريل الماضي لحثّ الناس على ممارسة الرياضة في المنزل خلال جائحة كورونا، بعد أن حطمت رقماً قياسياً بتحدي ​كريستيانو رونالدو​ في ​تمرينات البطن​ خلال 45 ثانية.

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