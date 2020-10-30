حول أدب السيرة العراقي - سلام إبراهيم

2020/10/30 | 21:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سلام_إبراهيم حول ما کتبه الصديق المبدع د.



لؤي حمزة عباس عن إحجام الكتاب والمثقفين العراقيين بسبب الخوف عن كتابة سير ذاتية حقيقيةهذا يصح على الكّتاب داخل العراق ممن عاش في ظل ظروف القمع زمن الدكتاتور وسلطة الطوائف التي جاء بها الاحتلال الأمريكي لكنه لا يصح على ما كتبه جيل أدبي مهم في الرواية والقصة كٌتِبَ في المنفى هنا سأضع ما كتبه دكتور لؤي كي يكون كل شيء واضحاً(تنطوي الثقافة العراقية على مجموعة من ......





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