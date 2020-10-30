قانون تمويل العجز المالي… فرهاد علاء الدين

2020/10/30 | 21:26 - المصدر: يس عراق

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كتب فرهاد علاء الدين -رئيس المجلس الاستشاري العراقي:

بيان وزارة المالية حول قانون تمويل عجز الموازنة:

١- الحكومة لا ترى سبيل غير الاقتراض لتمويل العجز

٢- ستقترض الحكومة من المصارف الحكومية والتي بدورها ستقترض من البنك المركزي، ما معناه ان البنك المركزي سوف تمول الرواتب بشكل غير مباشر، ولكن السؤال هنا باي سند قانوني؟

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