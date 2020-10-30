الاتحاد الاوربي يوجه دعوة للصحة العالمية بشأن

2020/10/30 | 21:34 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين]قال مسؤولون في الاتحاد الأوروبي إنه على منظمة الصحة العالمية تطبيق تغييرات بسرعة وأن تحصل على مزيد من الصلاحيات لمواجهة الجائحات.كما طلب المسؤول أن تكشف المنظمة عن إخفاقات الدول الأعضاء فيها خلال التعامل مع الطوارئ الصحية.

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